SEGUSINO (TREVISO) - Drammatico incidente sul lavoro a Segusino: un operaio è stato schiacciato contro un muro da un camion stamattina, 6 maggio, in via Cal De Pont. E' in condizioni gravissime. Sul posto stanno intervenendo i sanitari del Suem 118 e le forze dell'ordine.

