Incidente spettacolare sul tratto maledetto, si sganciano i fermi: il carico del tir in bilico sull'autostrada

PORTOGRUARO - Il carico di un tir all'improvviso perde gli agganci: il camionista riesce a fermare il mezzo prima che tutto finisca in mezzo all'autostrada. Spettacolare incidente oggi pomeriggio, venerdì 26 gennaio verso le 14.30, lungo l'autostrada A4 nel tratto compreso tra San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro.

La dinamica

Il conducente dell'autoarticolato stava proseguendo in direzione Trieste quando, in prossimità dello svincolo della A28 a Portogruaro, all'improvviso ha notato che il carico stava per finire in mezzo all'autostrada.

L'uomo alla guida è riuscito a bloccare il tir in tempo, prima che otto delle sedici lastre che trasportava finissero per sganciarsi dal rimorchio.

Il mezzo pesante è rimasto bloccato sulla corsia di marcia e subito è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori meccanici con un grossa gru assieme agli ausiliari del traffico della concessionaria Alto Adriatico. Un'operazione non semplice quella di riportare il carico sul rimorchio e poterlo così fissare. Inevitabili i rallentamenti con delle code per chi da Venezia si dirige verso Trieste.