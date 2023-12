Incidente nel tratto maledetto della A4, Porsche si schianta contro un tir: grave l'automobilista

SAN DONA' - L'auto che che si schianta contro un tir: Porsche distrutta e A4 nuovamente chiusa all'indomani del tragico schianto in cui sono rimasti coinvolti 5 tir , con la morte di un camionista croato. Nuovo schianto sull'autostrada A4 nel tratto maledetto compreso tra San Stino e Portogruaro in direzione di Venezia.

La dinamica

Due i mezzi coinvolti: una Porsche Cayenne e un tir. La dinamica è al vaglio della Polizia stradale di San Donà che è intervenuta per i rilievi. Secondo la prima sommaria ricostruzione l'auto si sarebbe schiantata contro il tir finendo in mezzo all'autostrada. Immediatamente è stato lanciato l'allarme al 118 che ha inviato l'elisoccorso di Treviso insieme ai sanitari arrivati con l'ambulanza. Con loro anche la polizia stradale e gli ausiliari del traffico. Il traffico è stato bloccato per permettere le operazioni di soccorso. Ferito gravemente il conducente della Porsche che è stato trasferito in ambulanza al nodo autostradale di Portogruaro. Da qui l'elicottero lo ha elitrasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre.

Inevitabili le conseguenze per la viabilità con lunghe code per chi si deve dirigere verso est.presa d'assalto anche la viabilità ordinaria con la statale 14 invasa da centinaia di mezzi. Nello schianto si è formato a una lunga coda.

Un altro incidente

Qualche chilometro più in dietro, verso le 14, nel tratto compreso tra San Donà di Piave e Cessalto tre tir si sono tamponati. Nel botto è rimasto ferito un camionista, incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 assieme ai vigili del fuoco e gli ausiliari del traffico Alto Adriatico.