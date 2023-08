Schianto sulla corsia di sorpasso del tratto maledetto, attivato il reindirizzamento sulla A27/A28

CESSALTO (TREVISO) - Schianto nel tratto maledetto, traffico deviato sulla A27/A28. Verso le 10,50 di oggi, venerdì 11 agosto, sull’autostrada A4 in direzione Trieste all’altezza di Cessalto si è verificato un incidente che ha coinvolto quattro veicoli leggeri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 (una persona risulta leggermente ferita), la polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Al momento dell’impatto i mezzi si trovavano tutti sulla corsia di sorpasso.

In poco meno di mezz’ora i veicoli sono stati spostati dall’asse autostradale.

Si sono formate comunque code fino a San Donà e, per non creare ulteriori ingorghi alla circolazione, la Concessionaria ha attuato il protocollo che prevede il reindirizzamento “virtuale” del traffico – consigliato con i pannelli a messaggio variabile – sulla A27/A28.

Attualmente i transiti sono sostenuti su tutta la rete autostradale, come da previsione vista la giornata da bollino rosso. Code, a causa di traffico intenso, vengono registrate in ingresso al casello di Latisana. Autostrade Alto Adriatico rinnova l’appello ad osservare i limiti di velocità, a mantenere le distanze di sicurezza dai veicoli che precedono e a non utilizzare i dispositivi elettronici alla guida