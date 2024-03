Porcia. Finisce fuori strada: impatto violento, l'auto si accartoccia e lui resta intrappolato

PORCIA (PORDENONE) - Intorno alle 23.45 di ieri, un drammatico incidente stradale si è verificato a Porcia, in provincia di Pordenone. Un giovane automobilista ha perso il controllo del proprio mezzo, che è finito fuori strada. L'impatto è stato violento e l'auto si è accartocciata su se stessa, intrappolando il conducente all'interno.

Immediatamente allertati, i Vigili del Fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti sul posto con due squadre e un'autogru.

I soccorritori hanno utilizzato il divaricatore e le cesoie oleodinamiche per tagliare le lamiere della vettura e liberare il giovane, che era rimasto bloccato sotto il piantone dello sterzo. Operando in sinergia con il personale sanitario, i Vigili del Fuoco hanno aperto un varco tra le lamiere ed estratto il conducente dall'abitacolo. Il giovane, che ha riportato diverse ferite, è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e l'area del sinistro. Sul posto, per i rilievi di rito, era presente anche la Polizia Stradale. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti.