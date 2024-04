È morto Gianpietro Benedetti: aveva 81 anni. Lutto nel mondo dell'imprenditoria

UDINE - Grave lutto per il mondo dell'imprenditoria friulana. E’ morto Gianpietro Benedetti, 81 anni, presidente di Confindustria Udine e guida del Gruppo Danieli, tra le aziende leader nel mondo nella progettazione di impianti siderurgici. Proprio in Danieli era iniziata la carriera di Benedetti nel lontano 1961, come disegnatore tecnico. Per scalare poi i ruoli fino ad assumere la carica di presidente.