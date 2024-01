UDINE - Un fulmine a ciel sereno che potrebbe portare, per la prima volta nella storia, a una maxi richiesta di risarcimento a carico di oltre 24 mila persone. Tutte quelle che hanno firmato la petizione consegnata in Regione dai comitati "Salviamo la laguna" e che diceva "no" alla realizzazione della maxi acciaieria di Danieli e Metinvest nella punta sud della laguna di Marano, in quella lingua di terra che si affaccia sull'acqua piatta della zona industriale di Porto Nogaro. E così mentre l'impianto ha preso oramai la strada di Piombino dove potrebbe essere realizzato, in Friuli Venezia Giulia resta uno strascico giudiziario che per ora è arrivato alla porta del Tar, il Tribunale amministrativo regionale.