Roncadin vince GR Award: industria modello nel sociale, ha avvicinato i giovani al mondo produttivo

MEDUNO - La Roncadin di Meduno (Pordenone), leader nazionale nella produzione di pizze surgelate, ha vinto il GR Award come industria campione in ambito sociale , per avere avvicinato i giovani al mondo produttivo. L'azienda collabora da anni con le scuole di ogni grado, locali e internazionali, proponendo laboratori inclusivi di pizza, educazione alla biodiversità e incontri per far conoscere il lavoro di tecnico manutentore. Quest'ultima iniziativa è stata premiata dalla testata Greenretail come esempio di responsabilità sociale nel mondo della distribuzione e dell'industria del largo consumo. «A colpire la giuria - spiega l'a.d. Dario Roncadin - è stato, in particolare, il nostro progetto volto a ridurre il divario scuola-lavoro e avvicinare i ragazzi dell'ultimo anno degli istituti professionali al lavoro di tecnico manutentore, molto specializzato, ma per cui le aziende faticano a trovare manodopera ». In questo caso, l'idea di Roncadin è stata quella di non limitarsi a pubblicizzare le posizioni aperte, ma di attivare una vera e propria collaborazione con le scuole del territorio, proponendo visite e attività interattive, pensate anche per stimolare il passaparola sui social network. Una novità recente è poi l'iniziativa «A scuola con le api», che approfondisce le tematiche della biodiversità e della tutela dell'ambiente.