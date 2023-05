CITTADELLA - Le analisi sono in corso, ma i primi risultati non lascerebbero dubbi. Quella che ha trovato nel cortile di casa nei giorni scorsi il cittadellese Giuseppe Battocchio residente in zona Sansughe, è quasi certamente un meteorite. La certezza definitiva arriverà tra qualche giorno, ma la dinamica del fatto fa convergere per questa classificazione relativamente alla pietra del peso di 2 etti e mezzo e delle dimensioni di un'arancia. Fatto rarissimo perchè, lo dice lo studio delle probabilità, è più facile vincere al Superenalotto che trovarsi una pietra aliena in casa. Il numero calcolato per l'accadimento è questo: 3.921.910.064.328.

La ricostruzione dei fatti la fa direttamente il proprietario. «La strana pietra l'ho trovata nel mio cortile. Sono stato attirato dal colore e dalla forma particolare oltre che dal fatto che non fosse contestualizzata con il mio spazio - spiega Battocchio .- Così per curiosità ho fatto una semplice ricerca in internet trovando alcune foto di massi molto somiglianti che erano classificati come meteoriti, Stentavo a crederci».

LA PROVA

Ma c'è stato poi un altro particolare che diventa un elemento molto importante nella vicenda. «Qualche giorno dopo il ritrovamento, ho notato continua l'uomo che c'era un danno su alcune tegole del tetto. Sono andato a controllare e ne ho trovate sei completamente in frantumi, quasi sgretolate. Segno di un oggetto che, caduto dall'altro, ha sprigionato nell'impatto parecchia forza. Il punto in cui ho trovato il masso è vicino alla parte del tetto rimasta danneggiata». Quindi dopo lo schianto contro le tegole, l'oggetto sarebbe caduto sul cortile, in corrispondenza della zona colpita. Sulla base di com'è strutturato l'edificio, impossibile sia stato lanciato da qualcuno dall'esterno. La strada pubblica è distante. L'abitazione di Battocchio è singola e ad una certa distanza da quella del vicino. Ma anche lanciando una pietra dal cortile verso il tetto, non si riuscirebbe a causare un danno come quello che è stato trovato da Battocchio che ovviamente l'ha riparato.

«Non ci siamo accorti di nulla, non era mai successo nulla di simile, e non mi aspettavo certamente potesse accadere questo». È certamente singolare. Il meteorite è stato affidato ad un amico esperto di astronomia che dalle prime analisi gli ha spiegato che ci sono somiglianze con meteoriti ferro-rocciose, ma anche con minerali ferrosi come l'ematite. Probabilmente si chiederà una consulenza agli esperti dell'università di Padova che certamente potranno indicare o meno, la natura extraterrestre della pietra.