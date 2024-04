Pasquetta col brivido per cinque amici sul Brenta, sale il livello del fiume e rimangono bloccati tutta la notte

CITTADELLA - Hanno trascorso la notte tra Pasqua e Pasquetta su un isolotto sul Brenta a Santa Croce Bigolina di Cittadella. L'acqua del fiume è salita di livello e oggi primo aprile i cinque amici non sono più riusciti a mettersi in salvo autonomamente.

Hanno avuto la lucidità di mettersi subito in contatto con i numeri d'emergenza e oggi pomeriggio, primo aprile, i vigili del fuoco stanno effettuando gli opportuni interventi per metterli in salvo. Non è la prima volta che avvengono situazioni di questo tipo. Sta di fatto che una banale leggerezza poteva davvero mettere a serio rischio l'incolumità del gruppetto di amici. Sul luogo dell'intervento sono intervenuti anche i carabinieri per l'attività di supporto. Da quanto si è appreso, nessuno dei coinvolti risulta ferito. Una volta che saranno messi in salvo dovranno dare le opportune spiegazioni sulla loro scelta di crearsi un bivacco in mezzo al fiume con tutti i rischi del caso. Alle operazioni di messa in sicurezza stanno assistendo numerose compagnie di giovani accorse lungo il Brenta che fin da subito hanno intuito che la situazione per i cinque amici non era delle più semplici.