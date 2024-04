Meteo, previsioni Veneto e Fvg, dopo freddo e neve arriva la primavera: qualche pioggia residua ma temperature in rialzo, la svolta domenica

Meteo, le previsioni per Veneto e Fvg. Un 25 aprile all'insegna della variabilità e ancora qualche rovescio fino a sabato, ma da domenica 28 aprile a Nordest dovrebbe far capolino la primavera, con schiarite e temperature in aumento. Dall'ondata di caldo a quella di freddo polare con tanto di nevicate fuori stagione e ora il ritorno di un clima più in linea con il periodo, questo aprile 2024 è stata una continua altalena delle condizioni climatiche. Ma vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni.