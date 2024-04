Previsioni meteo, la tempesta Sancho porta piogge e freddo in Spagna fino al 1° maggio

Un nuovo fronte meteorologico, la Tempesta Sancho , sta per investire la penisola iberica. Secondo l'Agenzia Meteorologica Statale spagnola (Aemet), le piogge inizieranno questo venerdì 26 aprile e continueranno per tutto il weekend, portando con sé un netto calo delle temperature in molte aree. L'Aemet ha anche segnalato che l'instabilità meteorologica potrebbe estendersi alla prossima settimana, interessando principalmente l'area del Mediterraneo. Le precipitazioni si prevede che persisteranno in Spagna fino al 1° maggio, data dopo la quale è possibile che si spostino verso l'Italia. Tempesta Sancho in arrivo, dove e quando pioverà. Nuovo calo delle temperature, le previsioni fino al primo maggio