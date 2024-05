Gaza, macerie dopo i nuovi raid. Spiragli per un accordo di tregua

Immagini di devastazione ed edifici in macerie dopo un nuovo attacco israeliano al campo profughi di al-Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza. Intanto, scondo i media egiziani, ci sono passi avanti sulla tregua. L'organizzazione estremista Hamas intenderebbe annunciare nelle prossime ore che accetterà la proposta di cessate il fuoco avanzata da Israele e dai paesi negoziatori. Secondo Al-Sharq, Hamas è al Cairo "per raggiungere un accordo" e intende annunciare il rilascio degli ostaggi israeliani. In Egitto oltre a Israele e Hamas, nei negoziati per il cessate il fuoco sono coinvolti anche Egitto, Qatar e Stati Uniti.