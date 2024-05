Yemen, turisti italiani bloccati nel "paradiso" dell'isola di Socotra: «Non sappiamo come rientrare»

Quindici italiani si trovano attualmente bloccati sull'isola di Socotra in Yemen, dopo essere arrivati con l'unico volo settimanale da Abu Dhabi. A causa del conflitto in corso nel paese, il gruppo è incerto su come poter tornare a casa. «Non ci danno notizie, non sappiamo nulla», dicono gli italiani, tra cui un bresciano, che riconoscono anche di aver effettuato una scelta azzardata in una meta a rischio per via del protrarsi del conflitto. In merito all'isola di Socotra, il ministero degli Esteri sul suo sito "Viaggiare sicuri" ricorda che «è assolutamente sconsigliato recarsi nell'attuale situazione» e che «l'ambasciata d'Italia a Sanàa ha sospeso le proprie attività fino a nuovo avviso».

Sulla vicenda dei nostri connazionali si sta già muovendo la Farnesina.