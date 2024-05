Vortice ciclonico in arrivo, da domani tornano piogge e temporali. Ecco le regioni più colpite (e quanto durerà)

Piogge, temporali e anche grandine. Dopo un weekend caratterizzato dal sole su quasi tutta la penisola, il vortice ciclonico in arrivo si prepara a colpire tutta l'Italia. Un nuovo intenso peggioramento causato dall'evoluzione di un vortice di bassa pressione arriverà infatti su moltissime regioni, portando brutto tempo e un abbassamento delle temperature.

Meteo, weekend di sole ma poi arriva la pioggia: «Temperature in calo per la perturbazione atlantica»

Le previsioni

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche caratterizzerà i prossimi giorni in tutta la penisola italiana.

Secondo 3BMeteo, a causarlo sarà l'evoluzione di un vortice di bassa pressione. Il minimo ben visibile dalle immagini satellitari si trova ancora sulla Francia ma le correnti più fresche di matrice atlantica che lo alimentano stanno già entrando sul Mediterraneo. Nella giornata odierna avremo a che fare solo con il fronte più avanzato associato alla bassa pressione, che porterà fenomeni prevalentemente sui settori alpini e prealpini mentre da domani dovremo fare i conti con una circolazione ciclonica ex novo che evolverà gradualmente sul Mediterraneo in direzione sudest coinvolgendo progressivamente tutte le nostre regioni. Toccherà prima il Nord e immediatamente anche al Centro poi successivamente anche al Sud dove il maltempo guarirà un po' più lentamente. Ci vorranno almeno tre giorni prima che il vortice si spinga lontano dall'Italia e favorisca un miglioramento del tempo. Vediamo allora con l'ausilio delle ultime elaborazioni matematiche che tempo avremo fino a giovedì.

Martedì 7 maggio

Nella giornata di martedì 7 maggio, al Nord maltempo fin dal mattino al Nordovest con rovesci e temporali, localmente anche intensi e associati a locali grandinate. Rapido peggioramento entrò metà mattinata anche sui restanti settori con la stessa tipologia di fenomeni. Al Centro, rapido peggioramento entro la mattinata su Toscana, Umbria e Marche con piogge e locali temporali, anche intensi e localmente associati a grandinate. Entro il pomeriggio peggiora anche su Lazio e Abruzzo con gli stessi fenomeni. Infine al sud, qualche piovasco in Sardegna, anche a sfondo temporalesco. Nubi in aumento altrove ma con scarsi fenomeni. Temperature in diminuzione sulle regioni centro settentrionali, stabili al Sud. Venti tesi meridionali tendenti a disporsi da NO sulla Sardegna. Mari da mossi a molto mossi.

Mercoledì 8 maggio

Mercoledì 8 maggio, al Nord ampie aperture al Nordovest a iniziare dalla Liguria, ancora variabile o nuvoloso altrove con possibilità di qualche piovasco, più probabile e a sfondo temporalesco nelle ore centrali della giornata. Migliora ovunque entro sera. Al Centro, ampie aperture al mattino su Lazio e Toscana, ancora a tratti instabile altrove. Nel pomeriggio tornano temporali sulle zone interne in propagazione locale fino a bassa Toscana e Lazio. Al Sud, nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e temporali, localmente intensi tra Sicilia e Calabria, più isolati sulla Puglia. Temperature in ulteriore diminuzione. Venti tesi tendenti a disporsi tutti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi.

Giovedì 9 maggio

Nella giornata di giovedì, al Nord, sole prevalente al mattino salvo locali disturbi sull'Appennino settentrionale. Nel pomeriggio formazione di qualche piovasco o isolato temporale a ridosso dei rilievi ma che localmente potrà interessare anche i settori di media e alta pianura tra Lombardia e Piemonte. Sempre secondo 3BMeteo, al Centro variabilità sulle regioni tirreniche, più nuvoloso lungo l'Adriatico con locali rovesci o temporali, specie sull'Abruzzo. Nel pomeriggio possibile qualche piovasco fin sul basso Lazio. Sud, diffusa instabilità con rovesci e temporali, più probabili e diffusi nelle ore centrali tra Basilicata, Calabria, Calabria e Sicilia. Temperature in live rialzo al Nord, stabili o in lieve diminuzione altrove. Venti tesi settentrionali. Mari molto mossi.

Calano anche le temperature

Dopo il caldo del weekend, una nuova diminuzione delle temperature è attesa sull'Italia a partire dalla giornata di martedì per l'arrivo di una fase di maltempo che porterà rovesci e temporali anche forti. Secondo le previsioni di 3BMeteo, la diminuzione non sarà sensibile ma potrà riportarci localmente sotto media, prima al Nord, poi anche al Centro Sud.