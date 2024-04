SAN VITO - Alle ore 18 circa di oggi, 1 aprile 2024, la sala operativa dei Vigili del fuoco del comando di Pordenone ha ricevuto una richiesta per il soccorso ad una decina di persone bloccate su un isolotto in mezzo al fiume Tagliamento in località Carbona nel comune di San Vito al Tagliamento (PN). Immediatamente è stata inviata sul posto la squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento che, supportata dalla prima squadra e dalla squadra SFA ( Soccorritori Fluviali Alluvionali) partita dalla sede centrale di Pordenone, ha raggiunto il luogo indicato individuando il gruppo di persone da soccorrere. Dopo aver indossato i dispositivi di Protezione Individuale richiesti dal caso e una volta preparata tutta l'attrezzatura per il soccorso, i Vigili del fuoco hanno iniziato le manovre per recuperare le persone. Due operatori vincolati hanno raggiunto a nuoto l'isolotto dove si trovavano le persone da soccorrere, e si sono sincerati che gli 11 giovani - con i quali c'era anche un bambino di circa 8 mesi - che si erano accampati sull'isolotto ed erano rimasti bloccati dall'innalzamento del livello dell'acqua con conseguente aumento della corrente stessero tutti bene. Successivamente i VV.F., utilizzando alcune corde, hanno allestito una teleferica, tra l'isolotto e la sponda del fiume, alle funi della teleferica è stato agganciato il gommone da rafting con il quale i giovani e il neonato sono stati trasportati, a gruppi di tre persone alla volta, dalla lingua di terra emersa alla sponda del fiume. Le operazioni di soccorso sono terminate alle ore 19.45 circa.

Ultimo aggiornamento: 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA