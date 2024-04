Sembra che il principe Harry stia letteralmente supplicando sua moglie Meghan Markle di accompagnarlo nel Regno Unito. L'8 maggio, giorno in cui Harry dovrebbe arrivare a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Game, il duca di Sussex non vorrebbe atterrare da solo. Ma con tutta la sua famiglia al seguito, figli compresi. Meghan, però, che in un primo momento aveva dato l'assenso al viaggio, starebbe avendo dei ripensamenti. Secondo quanto riporta il Daily Mirror, Meghan sarebbe preoccupata per la sicurezza dei suoi figli, Archie e Lilibet e starebbe seriamente considerando di restare in California.

Harry a Londra con il figlio Archie? Il principe compie 5 anni e potrebbe fare la prima visita nel Regno Unito (ma resta il nodo Meghan)

La nostalgia di Harry

Harry, però, comincia a sentire la lontananza da casa: soprattutto dopo gli ultimi sviluppi, il tumore che ha colpito il padre Carlo e la cognata Kate Middleton. E desidera essere "supportato da sua moglie" durante questo periodo. «Meghan invece non vuole più venire nel Regno Unito con i bambini, non si sente al sicuro», ha svelato una fonte. Harry avrebbe supplicato la moglie di riconsiderare la sua decisione, dicendole: «Non voglio fare il viaggio da solo». Harry non vuole continuare ad andare da solo nel Regno Unito. Preferirebbe che l'intera famiglia visitasse regolarmente la sua famiglia e costruisse ponti, ma c'è così tanto da fare dietro le quinte che semplicemente non è possibile al momento.

Il viaggio dell'8 maggio

L'attesissimo viaggio dei Sussex nel Regno Unito per il servizio del 10° anniversario degli Invictus Games l'8 maggio è ora avvolto nell'incertezza dopo che i dettagli della loro visita sono trapelati, suscitando preoccupazioni per la sicurezza. «Sia Harry che Meghan avevano intenzione di venire nel Regno Unito, ma quando l'ora e la data esatte della loro apparizione sono state rese pubbliche, lei ha iniziato a riconsiderare l'idea», ha affermato un insider. Si è sempre saputo che il servizio per il 10° anniversario degli Invictus Games si sarebbe svolto a maggio, ma i Sussex stavano cercando di nascondere la data esatta al pubblico a causa dei timori per la loro sicurezza. Quando quella data è stata inavvertitamente aggiunta al sito ufficiale di St Paul ha cambiato l'intera dinamica della visita prevista.

Inoltre, sono stati rilevalti dettagli esclusivi sui primi preparativi per il viaggio della famiglia: Harry e Meghan stanno organizzando una festa per il quinto compleanno di Archie nella loro casa di Montecito il 6 maggio e poi voleranno nel Regno Unito su un jet privato il giorno successivo. Avrebbero partecipato alla cerimonia dell'anniversario, seguita da qualche altro giorno nel Regno Unito in modo che i bambini potessero incontrare i membri della famiglia di Harry. Tuttavia, una fonte ha affermato che sotto la superficie delle preoccupazioni relative alla sicurezza si nasconde uno strato più complesso di emozioni. Secondo quanto riferito, Meghan non vuole andare in Inghilterra dove si sente come se non fosse voluta.

La gelosia di Meghan



Inoltre, le tensioni tra Harry e Meghan riguardo al loro ritorno nel Regno Unito sono state accentuate dai recenti sviluppi sanitari all’interno della famiglia reale. Con la notizia del tumore di Re Carlo e l'annuncio di Kate Middleton, Harry si ritrova alle prese con emozioni contrastanti. Addetti ai lavori vicini alla coppia affermano che Harry è diviso tra il desiderio di sostenere la cognata e quello di sostenere sua moglie. «Harry e Meghan hanno offerto il loro sostegno sia al re che a Kate nelle ultime settimane», ha detto la fonte. «Entrambi erano molto turbati dalle notizie che li circondavano.

Harry vuole riallacciare con la famiglia

Harry non vede l'ora di andare a trovare sia il re che Kate quando verrà nel Regno Unito, ma sa che sarà un compito difficile convincere Meghan a unirsi a lui. Ne ha passate tante, ma ora lo suo padre e sua cognata hanno bisogno di sostegno. Vuole essere lì per la sua famiglia, ma deve trovare il giusto equilibrio tra sostenere loro e sostenere sua moglie allo stesso tempo. La fonte ha detto che Harry ha contattato personalmente Kate dopo la diagnosi di cancro ed è "profondamente preoccupato" per il suo benessere. Harry, inoltre, vorrebbe che Archie e Lilibet avessero un rapporto migliore con i loro cugini e persino con i figli di alcuni dei suoi amici. Lui si sente come se fossero stati lontani dal Regno Unito per troppo tempo e vuole iniziare a costruirsi una vita qui. Non a tempo pieno, ma una seconda casa che possono visitare regolarmente.