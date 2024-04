Francesca Pascale ringrazia Fagnani, Paola Turci: «Non sono gelosa ma...»

Francesca Pascale e Paola Turci si sono sposate il 2 luglio del 2022, il loro amore va a gonfie vele e non manca quel pizzico di sana gelosia che rende tutto più magico.

L'ex compagna di Silvio Berlusconi sarà una delle prossime ospiti di Francesca Fagnani e sui social ha condiviso qualche scatto dl set di "Belve". Foto che ha stuzzicato la cantante, 60 anni a settembre, che non ha potuto non commentare.

La gelosia di Francesca Pascale

«La mia riconoscenza a Francesca Fagnani per avermi dato la possibilità di raccontare momenti importanti della mia vita, senza alcuna riserva. È stato forte e bellissimo ! Grazie». Con un post su Instagram Francesca Pascale ha ringraziato pubblicamente la Fagnani per averla ospitata a Belve.







La puntata di Belve con la Pascale dovrebbe andare in onda il prossimo martedì e tra i vari commenti entusiasti c'è quello di Paola Turci «Sei la meravoglie delle meraviglie». La cantante però ha fatto anche una storia sul suo account Instagrm in cui si mostra ironicamente gelosa nel vedere la moglie abbracciata a Francesca Fagnani. Scatto commentato così: «Nono sono gelosa ma ...». Un modo diveertente per tenere vivo un rapporto e far divertire anche i fan della coppia.