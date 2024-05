Teresa langella e Andrea dal Corso, la data del matrimonio svelata a Verissimo. Poi il racconto degli abusi. «La supereremo insieme»

Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono i primi ospiti di Verissimo, la trasmissione televisa condotta da Silvia Toffanin in onda su Canale5.

I due si sono fidanzati nel 2018 in seguito alla partecipazione comune a Uomini e Donne. Ma da quando nel 2020 lei ha iniziato a lavorare come speaker radiofonica a Radio 105, la loro relazione è diventata "a distanza" tra Milano e Roma, subendo qualche scossone. La coppia è riuscita a superare il momento di difficoltà e, nel gennaio 2023, Dal Corso ha chiesto la mano della fidanzata durante un viaggio alle Seychelles, con tanto di video diffuso su Instagram, dicendole di voler essere sempre al suo fianco con figli al seguito.

Teresa Langella, chi è l'ex tronista di Uomini e Donne oggi a Verissimo: età, fidanzato, intervento, altezza

L'intervista

Lei ha accettato la proposta commossa. «Il matrimonio si farà il 14 settembre», ha rivelato la coppia. «Le nostre famiglie sono molto emozionate e non vediamo l'ora di coronare il nostro sogno», hanno aggiunto i due fidanzati. Poi Teresa ha riportao alla luce un capitolo molto buio del suo passato, quando avrebbe subito degli abusi da parte di un medico dopo un intervento al seno di mastoplastica additiva. «Racconto la mia storia per dare il coraggio a tutte le donne che hanno subito la stessa cosa. Ma l'incubo ancora non è finito», ha detto Langella. «La supereremo insieme», ha aggiunto sorridendo Andrea. La giovane era già stata ospite alla trasmissione nel novembre 2021, portando alla luce un capitolo molto buio del suo passato. «L’incubo è iniziato nel 2018, quando ho deciso di sottopormi a un intervento al seno di mastoplastica additiva. La prima operazione non è andata bene, ho avuto delle complicazioni nel decorso post-operatorio - ha esordito la giovane - Ho deciso quindi di fare un secondo intervento, sempre con lo stesso medico. Mi fidavo di lui, era professionale all’inizio. Poi, prima di fare la seconda operazione, ho fatto delle visite e lì succedeva tutto“.

Andrea Dal Corso, chi è

Andrea dal Corso è nato il 17 marzo del 1987 (ha 37 anni) a Venezia da una famiglia di imprenditori vinicoli italiani. Tutt'ora lavora come manager nell'azienda di famiglia, con cui ha creato ben sette etichette di vino. Inizia a farsi conoscere in tv nel 2018 quando approda a Temptation Island come tentatore e mette gli occhi su Martina Sebastiani, la fidanzata di Gianpaolo Quarta. Terminata l’esperienza neel programma di Filippo Bisciglia, ottiene alcune collaborazioni con brand di moda e proposte come modello. Sempre nel 2018 approda a a Uomini e Donne, dove conosce Teresa Langella. Al momento della scelta, rifila un secco no alla giovane tronista che resta profondamente delusa. Dopo qualche tempo, tuttavia, Dal Corso capisce di aver commesso un errore e torna sui suoi passi, iniziando con lei una storia d’amore che presto li vedrà convolare insieme a nozze. Nel 2020 l'influencer pubblica un libro: "L'empatia è un super potere. Imparare da i sogni e dall'istinto che non sbaglia mai": si tratta di un racconto autobiografico con scopo motivazionale, contenente storie di vita vissuta per stimolare le persone a dare il meglio di sé e scoprire risorse e capacità all'apparenza inaspettate.

Teresa Langella, chi è

Teresa Langella nasce a Napoli il 31 gennaio 1992 (ha 32 anni). È alta circa 1,73 metri e ha una sorella di nome Annalisa. Si affaccia nel mondo dello show business fin dalla giovane età quando nel 2010, a soli 18 anni, partecipa per la prima volta "Uomini e Donne" come corteggiatrice di Leonardo Greco. Nel 2011 torna alla trasmissione di Maria De Filippi e prova a conquistare Andrea Angelini. L'anno successivo, nel 2012, esordisce come attrice in un cameo per la mini-serie Rai "Sotto copertura", ispirata dalle vicende riguardanti la cattura di Antonio Iovvine, boss di spicco del clan camorristico dei Casalesi. Nel 2016 appare in alcune scene del film "Reality" di Matteo Garrone, film che narra la storia di un pescivendolo napoletano, Luciano, che insieme alla moglie gestisce un traffico illegale di robot da cucina. Nel 2018 la giovane partecipa al programma televisivo Mediaset "Temptation Island", come tentatrice, dove si avvicina in particolare ad Andrea Celentano, fidanzato di Raffaella Giudice. Nello stesso anno Langella torna a Uomini e Donne per la terza volta, nel ruolo di tronista. Si fidanza quindi con Andrea Dal Corso, suo futuro marito. Nel 2019 la giovane pubblica alcuni singoli musicali e inizia dunque a farsi conoscere pure come cantante neomelodica. Nel 2020 inizia una nuova avventura come conduttrice radiofonica su Radio 105.