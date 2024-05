Tiziano Ferro-Mara Maionchi, continua lo scontro. «Lei lo obbligò a mentire sulla sua omosessualità», e lui ricondivide l'articolo

Continua lo scontro tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi. Dopo le dichiarazioni della produttrice discografica e la risposta del cantante su Instagram, quest'ultimo si è affidato nuovamente ai social per dare voce ai suoi pensieri.

Il pretesto, questa volta, è stato un articolo di Grazia Sambruna sul sito MowMag, ripostato dal 44enne di Latina sulle proprie storie con la scritta «Mic. Drop. Epocale».

Tiziano Ferro risponde a Mara Maionchi: «Ti sono sempre stato grato, se pensavi il contrario perché non me lo hai mai detto?»

L'articolo ripostato

«Mara Maionchi dà dell’ingrato a Tiziano Ferro. Mara Maionchi è la discografica che lo ‘scoprì’ nel 2001 lanciando il primo disco del nostro, Rosso Relativo. Due le condizioni: dimagrire e non dire mai di essere gay. Altrimenti, niente contratto. Perché doveva essere un teen idol e non poteva permettersi chili di troppo e omosessualità». Inizia così l'articolo di Grazia Sambruna ripostato oggi nelle storie di Instagram da Tiziano Ferro. «Così Ferro, all’epoca ventenne, ha imparato fin da subito a viversi come un orrendo segreto. Milioni di persone lo amavano per tutto ciò che non era: etero e magro. Tanto che già dopo l’incredibile successo del primo disco, il giovane telò in Sud America e della “musica” non voleva saperne più». Le cose però andarono diversamente, ma con alcuni conseguenti problemi. Sempre secondo Sambruna, infatti, «Questo lo ha portato a essere, oltre che un prodotto musicale performantissimo, una persona infinitamente infelice giù dal palco. Con conseguenti problemi di alcolismo e autostima a professioniste. Oltre al sacro terrore, per dieci anni, di mangiarsi un piatto di carbonara in pace o di farsi vedere in giro con chi gli pareva. Avrebbe perso ogni cosa, altrimenti. Così ordinava Mara, l’adorabile nonnina con cui tuttə vorremmo giocare a burraco la sera».

«Se oggi Tiziano Ferro non dovesse essere del tutto riconoscente a Mara Maionchi, dal lato umano e forse perfino da quello artistico, in fin dei conti avrebbe ragione. Dargli poi dell'ingrato ora, mentre il cantautore sta attraversando il dolore per il divorzio dal marito e ripete a più riprese da mesi di essere in crisi nera a livello musicale come anche personale è, da parte di Mara Maionchi, una belvata di cui c'è davvero poco d'andar fieri».

La lite

Dopo la frecciatina di Mara Maionchi a Belve - trasmessa nella puntata in onda martedì sera, ma già diffusa sui social da giorni -, il cantante aveva deciso di rispondere su Instagram, fornendo ai fan la sua versione. La produttrice, infatti, lo aveva accusato di essere stato poco riconoscente nei suoi confronti. Un fatto, questo, ampiamente smentito dal 44enne di Latina attraverso i suoi profili social. «La prima cosa che ho insegnato ai miei bimbi è dire "grazie", la seconda è dire "scusa". Ti sono sempre stato grato, te l'ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso? Ci siamo incontrati tantissime volte: studi televisivi, concerti, camerini e ogni volta ci siamo abbracciati e abbiamo riso dei bei tempi andati. Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l'hai mai detto durante una di queste occasioni? Ti avrei tranquillizzata, mi sarei scusato e ti avrei ringraziata ancora, come sempre e senza problema».

«Ho digitato "Tiziano Ferro Mara Maionchi" e sono uscite circa 55.000 voci contenenti entrambi i nostri nomi. Potrei postare la miriade di interviste nelle quali ti ho celebrata, i ringraziamenti nel booklet dei miei album nei quali eri in prima linea nei ringraziamenti, il nostro scherzo telefonico, una serie infinita tra citazioni nel mio libro o nel web - in tutte le lingue del mondo, perché ho parlato di te e Alberto in tanti posti del globo. Però mi limiterò a postare questo video. Magari sono uno stolto ma a me questo, sembrava un abbraccio di cuore. Che peccato, che tristezza», aveva aggiunto poi il cantante prima di postare un video in cui abbraccia Mara Maionchi.

La frecciatina a Tiziano Ferro era arrivata durante l'ultima puntata di "Belve", quando la conduttrice Francesca Fagnani aveva chiesto alla produttrice discografica se qualcuno «non ha capito che incontrarla è stata una fortuna». Domanda a cui la Maionchi inizialmente aveva cercato di rispondere con diplomazia: «Non vorrei fare nomi per non essere scortese, però qualcuno non l'ha capito». Ma la Fagnani aveva insistito: «Non mi diventi diplomatica tutto insieme stasera per la prima volta». E così Mara Maionchi aveva vuotato il sacco, facendo il nome del cantante di Latina: «Secondo me Tiziano Ferro non l'ha capito tanto. Perché non ha pensato che sia io che mio marito lo abbiamo aiutato a essere quello che alla fine in parte è. Ma non è importante, non è d’obbligo avere della riconoscenza».