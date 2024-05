Eleonora Giorgi e la malattia: «L'operazione è andata bene, ora un nuovo ciclo di chemio. Ciavarro? Mi è sempre più vicino»

Eleonora Giorgi a Verissimo ha raccontato ancora una volta la sua malattia. Lo scorso novembre, l'attrice e regista aveva annunciato che le avevano diagnosticato un tumore al pancreas.

E da poco ha affrontato un'operazione complicata. «Sono stata male. Purtroppo non sono potuta venire in trasmissione, i medici me lo hanno sconsigliato. Tra le altre cose, infatti, dopo l'intervento è cambiato il mio rapporto con il cibo e ora mi sento spesso debole. Per questo sono dovuta rimanere a casa a riposare», ha detto Giorgi a Silvia Toffanin.

L'intervento e la chemio

«Il chirurgo è stato straordinario, l'operazione aveva un alto tasso di rischio ma per fortuna è andata bene. Anche la milza però se ne è andata, ma a pesarmi di più, come detto, è il cibo: la malattia influisce molto sulla digestione. Il dolore però è forte e i cali di energia sono sempre più frequenti. Comincerò lunedì un nuovo ciclo di chemio e sono spaventata. Ma so che è quello che devo fare, credo alla scienza e lotterò con tutte le mie forze», ha aggiunto Giorgi. «Ciavarro? Mi è sempre più vicino. In questi momenti difficili non mi ha lasciato sola», ha detto ancora l'attrice.

Rosita Celentano, chi è l'attrice e conduttrice oggi a Verissimo: età, matrimonio, carriera, altezza

Il tumore

«Dopo la chemioterapia, il tumore è andato in necrosi, ora dobbiamo fare presto e toglierlo», aveva detto Giorgi sui social. Poi erano stati i figli, Paolo e Andrea ad aggiornare i fan sulle condizioni di salute della mamma: «Operazione andata bene. Grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza».

Eleonora Giorgi chi è

Eleonora Giorgi è nata a Roma il 21 ottobre 1953. L'attrice e regista è diventata celebre negli anni '80 grazie alle sue interpretazioni in pellicole che hanno fatto la storia del cinema italiano. Ha recitato in oltre quaranta film. Nel corso della sua storia professionale ha avuto l'opportunità di collaborare con alcuni dei più grandi personaggi del cinema italiano. Da Fellini ad Argento e Lanfranchi, oltre a Mandredi e Verdone. Ha vinto un David di Donatello nel 1982 per il film Borotalco. Il suo primo film da attrice protagonista è stato “Storia di una monaca di Clausura”, dopo essere apparsa nel film “Roma”, poi si è dedicata eminentemente a diverse commedie italiane di genere. Ma, tra le sue pellicole, si trovano anche dei film drammatici importanti. Tuttavia, non si è dedicata soltanto al mondo del cinema e vanta anche un’importante carriera teatrale da attrice e regista. Nel 2003, si è dedicata anche alla regia di un film, ovvero “Uomini & Donne, amori & bugie” del 2003, con Ornella Muti, Giorgia Gianetiempo, Paolo Giommarelli, Massimo Corvo, Remo Foglino, Bianca Galvan, Hanja Kochansky, Chiara Mastalli, Riccardo Parisio Perrotti e Michele Riondino. Eleonora Giorgi ha due figli: uno nato dal matrimonio con l’editore Angelo Rizzoli, Andrea, classe 1980, e l’altro, Pietro, nato nel 1991 e avuto durante la relazione con l’attore Massimo Ciavarro.