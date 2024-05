Anbeta Toromani a Verissimo: «Kledi? Mi ha cambiato la vita. Con mio marito viviamo insieme da 15 anni»

«Una cosa così intima è difficile da raccontare». Così Anbeta Toromani, ospite a Verissimo, la trasmissione televisiva di Canale5 condotta da Silvia Toffanin, ha provato a spiegare l'importanza della sua storia d'amore con Alessandro Macario, il ballerino guest resident al Teatro San Carlo di Napoli.

I due si sono sposati nel 2009, ma della coppia si conosce poco vista la loro riservatezza. La ballerina albanese, diventata famosa in Italia grazie al talent show di Maria De Filippi, si è però lasciata andare e si è commossa parlando del marito e della loro lunga relazione. «L'incontro con Kledi Kadiu mi ha cambiato la vita», ha aggiunto Anbeta ripercorrendo la sua carriera e ricordando la sua prima apparizione televisiva. «Il rapporto con Alessandro è sincero, nel bene e nel male. Viviamo insieme da 15 anni e siamo molto riservati», ha aggiunto Anbeta.

Anbeta Toromani, cosa fa oggi l'ex ballerina di Amici ospite a Verissimo: l'infanzia in Albania, il successo in Italia, il marito

Chi è Anbeta Toromani

Nasce il 2 aprile 1979 a Tirana, in Albania, città in cui cresce e dove sviluppa la sua grande passione per la danza. Inizia a ballare già da piccola quando ha solo 5 anni e consegue il diploma presso l’Accademia Nazionale di Danza. In seguito si trasferisce a Baku, in Azerbaijan, per proseguire i propri studi perfezionandosi come artista e una volta rientrata in Albania entra a far parte del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Tirana come prima ballerina. Qui interpreta la protagonista in numerosi balletti celebri tra cui Giselle, Don Chisciotte, Cenerentola e Carmen. Nel 2002 Anbeta Toromani debutta nelle televisioni italiane partecipando al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi dove conquista il secondo posto. A partire dall’edizione seguente entra far parte del cast del programma come ballerina professionista ricoprendo il ruolo fino al 2012.