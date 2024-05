Basi militari e radar russi sulle isole al confine con la Nato, esercitazioni in aumento: cosa sta succedendo

Una stazione radar e un aeroporto per elicotteri militari russi al confine con la Finlandia. È allarme della Nato. L'allerta scatta dopo l'annuncio di Mosca di voler rivedere i confini sul Mar Baltico con Helskinki e Lituania.

I confini contesi

Prima delle guerre, le isole appartenevano alla Finlandia. Oggi rappresentano l’angolo più occidentale della Russia dopo l’enclave di Kaliningrad. Pien-Tytärsaari è un'isola disabitata. Prima della seconda guerra mondiale apparteneva alla Finlandia. Helskinki la cede all'Unione Sovietica dopo la Guerra d'Inverno nel 1940, con il Trattato di pace di Mosca.

Ruuskeri, invece, è una piccola isola faro, situata a 18 chilometri a ovest dell'isola più grande della zona marittima, Suursaari. Ruuskeri attualmente dispone di un faro automatizzato costruito sull'isola alla fine del XIX secolo. L'isola non è abitata. Oggi Ruuskeri è il punto più occidentale della Russia. È un avamposto di Mosca nel Golfo di Finlandia.

Le basi militari

Suursaari è quella maggiormente sotto attenzione. Negli ultimi anni la Russia è stata attiva sull’isola e vi ha costruito una nuova stazione radar. È l'isola più grande e più alta del Golfo di Finlandia orientale, chiaramente visibile dalla costa finlandese. Si trova a soli 35 chilometri dal porto di Kotka. È lunga 11 chilometri e la sua vetta più alta, Lounatkorki, raggiunge i 176 metri sul livello del mare. La Russia ha iniziato ad attrezzare Suursaari dopo aver conquistato la Crimea nel 2014. Le immagini satellitari pubblicate da Yle mostrano come la Russia abbia costruito una stazione radar e un aeroporto per elicotteri militari a Haukkavuori, situato nel centro dell'isola. I paracadutisti e le forze speciali russe si sono addestrati su Suursaari più di prima. Secondo il rapporto di Yle, la Russia ha probabilmente utilizzato Suursaari per disturbare il GPS nel marzo 2022. Ciò ha influenzato anche il traffico aereo finlandese. Prima delle guerre Suursaari apparteneva alla Finlandia e vi vivevano quasi 800 persone.