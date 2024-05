SEDICO - Alessandro Dall’Ò, scomparso mentre praticava torrentismo a Perledo (in Lombardia) lo scorso 18 maggio, era cresciuto nel milanese, ma sentiva il bisogno di fuggire dalla città e rifugiarsi nella natura.

ORIGINI BELLUNESI

Ricordava quel paesino dove andava a trovare i nonni, in quella Valbelluna verdeggiante e a tratti misteriosa. Lì da dove proveniva effettivamente il suo cognome e le radici della sua famiglia. Perché i suoi nonni, Giovanni Dall’Ò e Rosalia Dal Piva avevano fatto enormi sacrifici per acquistare quella casetta tra Longano e Maiarano, goduta dopo il pensionamento e prima della loro dipartita: entrambi erano partiti da Mel per raggiungere l’Argentina e il Belgio, dove Giovanni aveva fatto il minatore. Poi si erano fermati a Milano, prima di fare ritorno a quello che sentivano come il loro vero paese. Questa storia Alessandro la conosceva bene e, pur portando avanti i suoi studi in architettura fino alla laurea, già da piccolo non poteva ignorare quel richiamo.



CANYONING

Già da piccolo amava andare a sciare e ad arrampicare nel bellunese, ospite dei nonni assieme alla sua famiglia. A Sedico, Alessandro trovava anche diversi parenti e cugini. Anche se gli sport di montagna - come già detto - gli erano sempre piaciuti, l’incontro con il canyoning rappresentò qualcosa in più: una specie d’innamoramento, tanto che dopo una breve esperienza da “turista”, Alessandro si allenò fino a diventare una guida certificata. Avrebbe voluto che quell’attività diventasse un mestiere vero e proprio, fondando un’associazione e portando altre persone a praticarlo. «I segreti che incontrava lì sotto. In quelle gole. Ne parlava spesso. Era innamorato della natura e delle sue regole» racconta di lui la sua famiglia.



IL PROFILO

Pur nel più profondo cordoglio, Davide riesce a evocare la figura luminosa che Alessandro rappresentava non solo per lui, ma anche per il fratello ventiquattrenne, Andrea: «Era un ragazzo curioso e poliedrico. Suo fratello, che fa l’informatico, quando aveva bisogno di un consulto chiedeva a lui. Studiava anche astronomia e la natura lo attirava al punto che avrebbe voluto abbandonare Milano definitivamente. Io avevo paura di quell’attività, ma lui mi diceva che non dovevo, che controllava sempre l’attrezzatura». Anche i genitori di Alessandro, prossimi al pensionamento, avrebbero voluto tornare a Sedico: «Quando stacchiamo e veniamo nel bellunese per qualche giorno - spiega il padre da Milano - ci pare di essere lì da una vita. Adesso però dovremo rivedere i nostri piani». È stato un mulinello d’acqua, il pericolo numero uno nel canyoning, a portare via Alessandro mentre praticava l’attività che più lo rendeva felice: i soccorritori del 118 hanno cercato di salvarlo in ogni modo assieme alla squadra speleo alpino fluviale, ma era troppo tardi.



LA FONDAZIONE

Ciò che rimarrà e anzi prenderà forma, come promette Davide, è - in un certo senso - uno dei desideri del trentatreenne: «Stiamo pensando di creare una fondazione col suo nome che si occupi della sicurezza in montagna e, nello specifico, sul canyoning. Sarà il nostro impegno per i prossimi anni» afferma deciso papà Davide, che continuerà a ricordare Alessandro assieme alla fidanzata Arianna (anch’essa praticante di questo sport) e ai tanti amici e parenti che gli volevano bene, compresa la comunità di Sedico, anche attraverso un impegno sociale. «Era un ragazzo così buono - aggiunge - Lo rimpiangerò per tutta la vita».