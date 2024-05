Fedez come sta, Chiara Ferragni preoccupata ha chiamato l'ex suocera: il malore e la corsa in ospedale, ora è a casa a riposo

Chiara Ferragni, preoccupata per le condizioni dell'ex marito Fedez, avrebbe chiesto notizie alla madre di lui: l'ex suocera Tatiana.

L'influencer in questi giorni sarà a Madrid con i figli, ma anche se il rapper ieri ha voluto rassicurare i fan sulla sua salute («non sono in fin di vita», ha scritto), resta alta la preoccupazione sul malore che l'ha colpito qualche giorno fa.

Cosa ha detto

Nella primavera del 2022 Fedez è stato operato per la rimozione di un tumore al pancreas. A settembre 2023 il rapper era stato ricoverato al Fatebenefratelli di Milano per colpa di due ulcere che gli avevano causato un'emorragia interna. Ieri mattina- secondo quanto appreso dall'Ansa - lo staff del rapper aveva dichiarato che lo stato di salute del catante si era aggravato, situazione che lo aveva portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio. Qualche ora più tardi è stato lo stesso Fedez a rompere il silenzio: «Ciao a tutti volevo assicurarvi che sto bene - ha scritto in una storia su Instagram - Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita».

Cosa ha avuto

Ma allora cosa è successo a Fedez? Secono alcune indiscrezioni di Dillingernews, il sito di Fabrizio Corona, «la vita notturna e le bevande alcoliche di cui sta facendo uso in questo momento sono irrilevanti rispetto alla malattia e ai problemi gastrici che ha avuto. Il problema è la malattia che purtroppo rimane. Sabato è stato ricoverato d’urgenza ed è per questo che non ha potuto partecipare alla trasmissione di Cattelan. Ieri si è riposato con i figli e oggi lo stesso».

La salute mentale

Oltre ai problemi fisici il cantante ha dovuto fare i conti con la sua salute mentale e il conseguente uso di psicofarmaci: «Dopo la malattia ho avuto seri problemi di salute mentale. Li ho dovuti affrontare, li sto affrontando tuttora. Non ho pudore o vergogna a parlarne. Ho attraversato una depressione acuta e mi ha aiutato tantissimo ascoltare le esperienze altrui, cioè come altri stavano o avevano affrontato una diagnosi nefasta», aveva dichiarato a ottobre dello scorso anno in seguito alla decisione della Rai di bloccare la sua intervista a Belve di Francesca Fagnani (intervista che poi è stata fatta quest'anno ed è stata mandata in onda ad aprile).

Il video del pestaggio

Di certo, questo, non è un bel momento per Fedez: dopo la separazione da Chiara Ferragni, il rapper è stato indagato per rissa dopo il pestaggio avvenuto sotto casa di Cristiano Iovino. Al momento sono cinque i nomi degli identificati nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Oltre a Iovino e Fedez, c’è Christian Rosiello, bodyguard e ultrà del Milan. E altre due persone i cui nomi restano per ora coperti da segreto investigativo. A confermare quanto testimoniato dai vigilantes di Parco della Vittoria a Citylife, ci sono i filmati delle telecamere di sorveglianza che hanno immortalato tutti i momenti della rissa.