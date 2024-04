TREVISO – «Me la sono trovata davanti, per fortuna andavo a 10 chilometri orari e l’ho appena toccata». Ieri mattina l’ex sindaco Giancarlo Gentlini, 95 anni il prossimo agosto era alla guida della sua auto quando, uscito da via De Coubertain e pronto a immettersi in viale Europa, ha urtato una donna uscita di casa per correre. L’impatto, seppure lieve, c’è stato. E la donna è caduta a terra. L’ex sindaco si è subito fermato, piuttosto scosso, per assicurarsi delle sue condizioni. L’incidente è capitato davanti a vari testimoni. È immediatamente partita la telefonata al Suem e un’ambulanza è arrivata sul posto nel giro di pochi minuti. Fortunatamente la donna era in condizioni tutto sommato buone. È stata però portata al Pronto Soccorso per tutte le visite del caso e dimessa in serata. I passanti si sono subito divisi: chi prestava soccorso alla signora, chi allo “Sceriffo”. «In tanti mi hanno chiesto come stessi e se avessi bisogno di qualcosa - ha ricostruito Gentilini - se volevo dell’acqua. Ma io non avevo bisogno di nulla, ero più preoccupato di conoscere le condizioni di quella signora. Per fortuna non si è fatta praticamente niente. Purtroppo sono cose che capitano anche se in tanti anni di guida è la prima volta che mi accade un fatto del genere».

ALLO STUDIO

Sul posto, per i rilievi, è arrivata anche una pattuglia della Polizia locale. Gli agenti hanno misurato e fotografato tutto oltre a raccogliere testimonianze. La dinamica, nonostante le ridotte velocità e l’entità lieve dell’impatto, non è risultata chiara. Nei prossimi giorni verrà esaminato l’intero fascicolo e sentiti sia Gentilini che la podista. «Mi dispiace proprio - continua l’ex sindaco - ero appena andato a vedere le condizioni del Bosco del respiro e stavo rientrando a casa. Quella strada la faccio spesso. Mi stavo immettendo in viale Europa quando mi sono trovato davanti quella signora». Da via De Coubertain, per immettersi in viale Europa, è obbligatoria la svolta a destra. E proprio in quel punto c’è anche un attraversamento pedonale. Gentilini dice che era libero. Ma come è andata lo diranno gli approfondimenti della Polizia locale. Sia l’ex sindaco che la moglie sono rimasti in contatto con la signora investita per accertarsi delle sue condizioni e informarsi su quando sarebbe stata dimessa. L’ex sindaco, in tutti questi anni, non ha mai smesso di guidare l’auto. Ha uno stile inconfondibile: andatura ridotta e, soprattutto, percorsi molto brevi. In genere da casa sua a Ca’ Sugana, dove passa ancora molto spesso.