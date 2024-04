Meghan Markle si prepara a nuovi dettagli schiaccianti sulle accuse di bullismo al Palazzo Reale

Di recente, Meghan Markle e Prince Harry sono stati coinvolti in vari "scandali" nel mondo dello spettacolo. Scandali ma anche sorprese, come ad esempio la nuova produzione di marmellate alle fragole proprio di Meghan Markle.Ora, pare che Meghan Markle potrebbe prepararsi a nuovi dettagli schiaccianti riguardanti alcune accuse di bullismo. La duchessa di Sussex è stata precedentemente accusata di bullismo nei confronti dei membri dello staff durante il suo periodo "royal", che tutti conosciamo molto bene. L'accusa di bullismo è stata avanzata per la prima volta dall'ex segretario. Ossia l'addetto alle comunicazioni della coppia: Jason Knauf. E tutto nel 2018. Knauf ha affermato che Meghan aveva cacciato due assistenti personali da palazzo con il suo modo di fare. Adesso, sei anni dopo l'accaduto, l'autore reale Tom Bower ha affermato che nuovi dettagli potrebbero emergere, anche se l'indagine "rimane sotto chiave". Scrivendo nel suo articolo su Mail+ , Bower ha affermato: "Ad oggi, le indagini dell'avvocato del palazzo rimangono sotto chiave, una situazione che è dura per gli accusatori. Ma anche un' ingiusta per l'accusato". "La corrispondenza e-mail trapelata di Jason Knauf ci ha fornito un punto di partenza, ma fino a pochi giorni fa la signora Cohen e i colleghi del Palace erano rimasti in silenzio". Delle dichiarazioni che lasciano davvero con il fiato sospeso! Photo Credits: Kikapress - Music by Korben