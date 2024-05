Brasile, fiume in piena sfonda e ribalta ponte autostradale: le immagini choc

(LaPresse) Le forti piogge stanno provocando enormi inondazioni nello stato del Rio Grande do Sul, in Brasile. Almeno 39 le vittime ma i dispersi sono ancora tanti. In un video virale sui social si vede un fiume che si ingrossa a tal punto da sfondare e ribaltare un ponte autostradale tra la Base Aérea de Santa Maria e Silveira Martins.

Ultimo aggiornamento: 18:10

