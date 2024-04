La malattia dei cervi zombie, nota anche come malattia da deperimento cronico (CWD), continua a diffondersi negli, mettendo a rischio i cervi dalla coda bianca e potenzialmente anche i cacciatori che li uccidono e li consumano. L'ha segnalato il suo primo caso il 5 aprile, diventando il 33° stato a registrare la presenza della malattia, secondo quanto riportato dal Dipartimento delle Risorse Naturali dell'Indiana. Altri stati hanno notato un aumento nei casi, come indicato dal National Wildlife Health Center dello U.S. Geological Survey. Malattia del cervo zombie, cosa è e sintomi. L'esperto: «Non si trasmette per via aerea, attenzione alle carni contagiate»