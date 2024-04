Aurora Ramazzotti al lago con Cesare, i timori dei fan per il piccolo. Lei: «Sapete cos'altro rischia di cadere?»

Aurora Ramazzotti è sempre stata una mamma molto premurosa e riservata nei confronti del suo bambino Cesare.

Basti pensare che, in un'era così social come quella odierna, non ha mai mostrato il visino del piccolo proprio per mantenere privacy e riserbo sulla sua vita. L'influencer, però, condivide spesso post o storie in cui è in compagnia del figlio nato dalla storia d'amore con Goffredo Cerza e lo fa sempre in modo dolce e simpatico coprendo, ovviamente, il faccino. Così, è successo anche ieri: Aurora si è concessa una piccola gita domenicale al Lago d'Iseo insieme a Cesare e al compagno e, nonostante gli scatti postati su Instagram siano davvero divertenti, i fan hanno commentato il post in modo negativo.

L'influencer ha risposto per le rime.

Il post Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una nuova serie di foto sul proprio profilo Instagram. Negli scatti ci sono lei e Cesare in riva al lago: la mamma tiene il bambino sulle sue spalle ed entrambi guardano l'acqua scura. Continuando a sfogliare la galleria, però, ecco il piccolo che comincia a dimenarsi e a muoversi, finché Aurora non è costretta a posarlo a terra. La didascalia che accompagna gli scatti recita: «Durata momento tenero: 0,2 secondi...

"Voglio andare da solo e tuffarmi di testa nel lago"», scrive Aurora immaginando scherzosamente ciò che avrebbe potuto pensare Cesare. Prima di pubblicare il post, l'influencer, nelle sue storie, aveva scritto: «Volevo metterle qui (le foto, ndr) ma poi ho pensato che non posto mai. Non fatemi pentire e mettete like, grazie».

Le critiche social

Il post di Aurora Ramazzotti voleva essere simpatico e, invece, ha suscitato molta preoccupazione tra i fan. Nelle sue storie, l'influencer ha riportato alcuni dei commenti che ha letto e qualcuno le ha scritto: «Occhio che cade nel lago in un attimo» oppure «Ho l'ansia io che possa cadere in acqua». Aurora, allora ha risposto a tutti così: «Sai cos'altro cade in un attimo?».