Eros Ramazzotti, morto il papà Rodolfo: aveva 87 anni. Aurora: «Non eravamo pronti»

Si è spento all'età di 87 anni Rodolfo Ramazzotti, padre del cantante Eros. A darne l'annuncio è stato proprio il figlio, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una vecchia foto corredata dalla didascalia: «Ciao pà». Sempre sui social Aurora Ramazzotti ha salutato suo nonno senza nascondere il proprio dolore: «Guardo questa foto e non riesco a trattenere le lacrime - ha scritto la giovane a corredo di una foto in cui, ancora bambina, viene tenuta in braccio da Rodolfo -.

Mi sembra quasi di vedere mio figlio tra le tue braccia, sono contenta che tu sia riuscito a conoscerlo. Ci mancherai tanto. Fai buon viaggio nonno R. non eravamo pronti a salutarti».

Eros Ramazzotti, l'appello contro la guerra a Sanremo: «Milioni di bambini non vedranno mai la terra promessa. Basta sangue»

Rodolfo Ramazzotti, morto il papà di Eros e nonno di Aurora

Rodolfo era un operaio edile. Eros Ramazzotti era molto legato a suo padre, come testimoniato dal messaggio lanciato nel corso di Sanremo 2024: «Mi ha dato la voglia, la forza e la spinta giusta, non mi ha mai chiuso le porte. Questo è un messaggio rivolto a tutti i genitori, i quali dovrebbero lasciare libero arbitrio ai propri figli almeno per provarci».

Anche Goffredo Cerza, compagno di Aurora Ramazzotti, ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto con Rodolfo Ramazzotti con un toccante messaggio d'addio: «Ciao Rodolfo, felice che tu sia riuscito a conoscere Cesare. Gli racconteremo spesso di te. N'abbraccio forte», con l'aggiunta di un cuore nero.