Amici 23 il Serale, gli spoiler della sesta puntata (sabato 27 aprile): il ballottaggio, l'eliminato, gli ospiti e il guanto di sfida

Sesto capitolo di Amici 23 il Serale. Sabato 27 aprile alle 21.40 su Canale 5 canatanti e ballerini del talent condotto da Maria De Filippi torneranno in prima serata per sfidarsi.

Oggi giovedì 25 aprile ci saranno le registrazioni della puntata che vedremo nel weekend in tv e grazie all'account AmiciNews possiamo scoprire insieme gli spoiler.

Amici 23 il Serale, gli spoiler di sabato 27 aprile

Nella scuola di amici sono tre i team che si sfidano:

Mida, Sarah e Sofia compongono la squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo.

Nella squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro è rimasta solo Martina.

Dustin, Holden, Marisol e Petit compongono la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Eliminato: i sondaggi

Al termine delle varie manche ci sarà spazio per un'altra eliminazione che porterà all'uscita di scena di uno degli allievi rimasti in gara. In attesa di scoprire quali saranno le sfide e gli ospiti, AmiciNews lancia un sondaggio su X: Chi pensate possa uscire? Tra i fan spiccano i nomi di Petit e Mida, così come la cantante Sarah.

Chi pensate possa uscire questa sera? #Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) April 25, 2024

Per il serale di sabato 27 aprile i fan social temono che ad avere la peggio possa essere uno tra Petit e Mida: il sospetto è che i due cantanti possano finire al ballottaggio.

Le sorti degli allievi, però, continueranno a essere nelle mani di Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi almeno fino alla semifinale dello show.