Kasia Smutniak con la figlia ai David di Donatello 2024: Sophie è la fotocopia di papà Pietro Taricone

Kasia Smutniak calca il tappeto rosso dei David di Donatello 2024 insieme alla figlia Sophie Taricone. Impeccabile eleganza per entrambe, del resto l'attrice e regista è nota per il suo stile raffinato, e impossibile non notare la somiglianza della 19enne con il papà Pietro Taricone, l'attore scomparso nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute.

Kasia Smutniak e Sophie Taricone ai David

Kasia Smutniak era in lizza per la prestigiosa statuetta grazie al documentario "Mur", che segna il suo debutto alla regia. Il film tratta di un tema attuale e controverso: il muro costruito in Polonia, sua terra d'origine, per contrastare l'immigrazione dalla Bielorussia, un argomento che l'attrice ha voluto esplorare con profondità e sensibilità. Accanto all'attrice sul red carpet, la figlia Sophie Taricone, frutto del matrimonio con il compianto Pietro Taricone, scomparso tragicamente nel 2010. Sophie ha mostrato di aver ereditato eleganza e presenza scenica dalla madre, optando per un ensemble composto da una giacca oversize nera e una lunga gonna floreale. Nonostante la giovane età, ha dimostrato un forte senso della moda e una maturità impressionante, evocando anche nei suoi tratti il ricordo del padre, celebre ex concorrente del Grande Fratello.

Per l'occasione, la mamma Kasia Smutniak ha scelto di indossare un elegante abito nero di Givenchy, caratterizzato da un raso lucido, un accollato sobrio sul davanti e una profonda scollatura sul retro.

Completava il look un audace taglio di capelli pixie, adottato dall'attrice l'autunno scorso e mantenuto per la sua freschezza e modernità.