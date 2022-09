Sophie Taricone, la figlia di Pietro e Kasia Smutniak è uguale al papà: le rarissime foto

Sophie Taricone è tutta suo padre. La figlia di Kasia Smutniak e Pietro Taricone ha recentemente compiuto 18 anni e assomiglia sempre di più all'attore scomparso prematuramente nel 2010 in un incidente con il paracadute.

Capelli e occhi neri e carnagione olivastra non sono i soli tratti comuni con il padre: anche il sorriso e le espressioni lo ricordano in tutto e per tutto. Sophie, inoltre, è appassionata - come Pietro - di viaggi e fotografia. Dalla madre ha ereditato la riservatezza: non la si vede agli eventi mondani e persino il profilo Instagram è privato. Ma il settimale Diva e Donna è riuscito a scattare alcune foto della ragazza in vacanza a Taormina con la mamma, ed è subito balzata agli occhi quella somiglianza che era evidente già da bambina ma con gli anni non ha smesso di crescere.

Quando Pietro Taricone morì, Sophie aveva cinque anni. Oggi ha un ottimo rapporto con il compagno della madre, Domenico Procacci, e con il fratellino Leone, nato nel 2014. La sua ultima apparizione pubblica risale al 2018, quando insieme al produttore e alla madre sfilò sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.