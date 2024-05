JESOLO - «Tra i più penalizzati per costi e riduzione di posti spiaggia ci sono i proprietari delle seconde case: rischiamo di dover andare al mare in altri stabilimenti». C'è chi la definisce "gestione dinamica", altri che l'hanno chiamata "occupazione a effettiva richiesta": in ogni caso la polemica non manca. Del resto, se da una parte aumenta la qualità e lo spazio tra i picchetti, dall'altra a diminuire sono proprio gli ombrelloni, mille in meno sia alla Umg 5 che alla 7. E con la stagione balneare ufficialmente aperta sabato, a partire è anche la protesta dei proprietari delle seconde case o di chi affitta un appartamento per l'intera estate ed era abituato ad avere il posto spiaggia per tutta la stagione. La richiesta è semplice: chiarezza sui prezzi e su quando potranno essere sottoscritti gli abbonamenti. Anche perché, con mille ombrelloni in meno per comparto, il timore è quello che non ci sarà sempre spazio.

NUOVA OFFERTA

Da ciò la volontà di proporre un nuovo tipo di offerta: non più con il "tutto compreso", ma ad effettiva occupazione. Oltretutto con più opzioni: noleggio giornaliero, settimanale, bisettimanale, mensile e stagionale. «Per chi è proprietario di una seconda casa spiega Alessandro Iguadala, amministratore delegato della Sebi srl, la società che si è aggiudicata la gestione dell'Umg 7 la soluzione migliore è quella del noleggio per due settimane, in modo da garantire sempre l'effettiva occupazione del posto spiaggia. Quando il proprietario non è presente, quel posto spiaggia viene proposto ad altri. Con una programmazione bisettimanale è possibile organizzare più efficacemente le presenze sulla spiaggia, garantendo un uso a rotazione dell'ombrellone. Difficilmente chi prenota il posto spiaggia per tre mesi passa poi tutti i giorni sotto l'ombrellone». Da ciò la volontà di introdurre un nuovo tipo di gestione. «Stiamo definendo la nuova planimetria in base agli accordi con gli ex soci del Marconi prosegue Iguadala Credo che entro venerdì comunicheremo le varie proposte, in questo caso riservate ai privati non soci. Le uniche tariffe che aumenteranno in modo sensibile saranno quelle per gli abbonamenti stagionali: le altre avranno lievi ritocchi. Del resto, con mille ombrelloni in meno non possiamo fare diversamente».

PIAZZA MAZZINI

Praticamente simili le scelte alla Umg 5, quella compresa tra piazza Brescia e piazza Mazzini, dove la gestione è passata alla Cbc srl e dove sono stati installati 2.100 ombrelloni e circa 200 gazebo. Anche qui a breve dovrebbero essere comunicati prezzi e possibilità di noleggio con richieste sempre più pressanti tra i proprietari di seconde case. Caustico Renato Martin, presidente del Consorzio stabilimenti centrali riuniti scarl: «I nostri soci non sanno ancora a che prezzo pagheranno gli ombrelloni osserva Gli ospiti degli hotel aperti stanno andando negli stabilimenti limitrofi. E così si stanno organizzando i proprietari delle seconde case, anche se non è detto che ci siano sempre posti liberi».