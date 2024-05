Giro d'Italia, l'arrivo della pedalata con i campioni storici. Alessandro Ballan: «Pogacar uno dei più grandi di sempre» Video

I grandi, i campioni del ciclismo sono arrivati in testa alla pedalata Mediolanum intorno alle 14, oggi 23 maggio. Maurizio Fondriest, Alessandro Ballan, Paolo Bettini e molti altri hanno preso parte così alla 18esima tappa del Giro d’Italia 2024 che da Fiera di Primiero arriva in Prato della Valle a Padova. Grande stima per colui che è in testa, Tadej Pogacar, ma la lente dei campioni è puntata anche sulle prestazioni del friulano Johnatan Milan, le cui prestazioni non finiscono di stupire.

di Silvia Moranduzzo