Kasia Smutniak e la vitiligine, lo sfogo su Instagram: «Sto da Dio, altro che storia triste»

«Sto da Dio, non vivo una storia triste». Kasia Smutniak si ribella, stufa di alcuni titoli di articoli da "clickbait" e risponde tramite social raccontando con serenità e superiorità il suo rapporto con la vitiligine. «Anni fa un dottore tibetano mi ha detto che sono come un serpente, mi sto trasformando, sto cambiando pelle. All’epoca non volevo ‘trasformarmi’, pensavo tutto dipendesse dalla mia volontà».

«Però allo stesso tempo ero attratta dalle unicità degli altri - ha scritto l'attrice -. La mia non è una storia né triste né tragica né tantomeno orripilante. È stato un percorso lungo ma bellissimo, a tratti anche comico. Ne ho condiviso solo un pezzetto, portando avanti un messaggio positivo e sperando che la mia testimonianza potesse dare forza a tante persone con la mia stessa particolarità o senza».

La denuncia di Kasia continua così: «Non mollare, non farti condizionare dalla stupidità degli altri, non ne vale la pena, capisci? la Smutniak sta da dio! E te lo dice lei di persona. Guarda oltre, scava dentro di te, scoprirai la forza e la bellezza che nessuno potrà mettere più in discussione. ‘Cambia la pelle’, sii serpente. Ho scoperto sulla mia ‘pelle’ cosa sono i ‘clickbait’, la pseudoinformazione che fa leva sull’aspetto emozionale, distorcendo la realtà. Una realtà della quale si parla poco o niente. Ma forse dovremo cominciare».