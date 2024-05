Michele Riondino, chi è il vincitore del David come miglior attore protagonista: dagli esordi a Distretto di Polizia al successo di Palazzina Laf

Michele Riondino è il miglior attore protagonista della 69° edizione dei David di Donatello con il film “Palazzina Laf” che ha diretto e interpretato. Si impone sugli altri candidati, Valerio Mastandrea in “C'è ancora domani”, Antonio Albanese in “Cento domeniche”, Pierfrancesco Favino in “Comandante”, Josh O'Connor in “La chimera”. «Quest'anno Taranto è presente con tanti film girati in Puglia, a Taranto - ha detto Riondino ricevendo il premio - Siamo cresciuti con l'idea che non ci fosse altro destino se non la fabbrica, l'acciaieria.

Chi è Michele Riondino

Michele Riondino è nato a Taranto il 14 marzo 1979 (ha 45 anni). Si trasferisce a Roma per intraprendere gli studi presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e inizia la sua carriera nel mondo del teatro. Riondino inizia a farsi conoscere anche nel panorama televisivo, esordendo in “Distretto di Polizia” su Canale 5. La sua carriera cinematografica prende slancio nel 2008 con la partecipazione ai film “Il passato è una terra straniera” diretto da Daniele Vicari e “Dieci inverni” diretto da Valerio Mieli. Una svolta significativa avviene nel 2012, quando Riondino è protagonista nella serie Rai “Il giovane Montalbano”. Nel 2018 viene scelto come padrino della 75esima mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2023 interpreta Vincenzo Florio nella serie Disney+ “I leoni di Sicilia”.

L'attivismo per Taranto

Oltre al suo impegno nel mondo dello spettacolo, Michele Riondino si dedica attivamente alla vita culturale e sociale della sua città natale, Taranto. Dal 2012 è il direttore artistico del concertone dell'Uno maggio di Taranto, sul cui palco ha pronunciato un intervento accorato, collabora con artisti come Roy Paci e Diodato. Figlio di un operaio dell’Ilva, Riondino ha contribuito a fondare a Taranto il comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti che dal 2012 riunisce operai dell’acciaieria, precari, studenti e cittadini che vogliono essere al centro di ogni decisione politica sul futuro della città.

Riondino è balzato alle cronache, di recente, anche per una polemica dovuta a un suo post su Facebook in cui, lo scorso 25 aprile per la Festa della Liberazione italiana dal nazifascismo, ha pubblicato una foto capovolta del presidente del Senato La Russa.

Il successo di Palazzina Laf

Palazzina Laf di Michele Riondino è un film del 2023 dal forte impianto civile che si svolge all'Ilva di Taranto nel 1997. Ai David di Donatello 2024 ha ricevuto ben tre premi. La statuetta per il miglior attore protagonista è andata allo stesso Riondino, quella per l'attore non protagonista ad Elio Germano e quella per la canzone originale a Diodato che dedica il premio alla «mia terra e a Taranto, una città che soffre». Per Riondino è stato il debutto alla regia, con una storia “vera” di lotta contro lo sfruttamento sul luogo di lavoro, ambientata negli anni '90 a Taranto.