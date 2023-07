Marica Pellegrinelli, il post choc dell'ex moglie di Eros Ramazzotti: «Ho avuto un tumore e mi sono operata. Ora sento il mio corpo rispondere»

Marica Pellegrinelli racconta su Instagram un periodo difficile che ha vissuto lo scorso anno lasciando i suoi fan senza parole. L'ex moglie di Eros Ramazzotti, che sui social ama condividere il suo lavoro e le sue passioni oltre a momenti della sua quotidianità vissuti con i suoi due figli Raffaela e Gabrio Tullio e il nuovo compagno William Kouam Djoko, ieri 11 luglio ha scitto un lunghissimo post svelando ai follower di aver avuto un tumore. Marica ha raccontato di aver dovuto lottare contro un cancro all’ovaio destro, per il quale è stata poi operata.

Marica Pellegrini e il tumore, il post choc

«Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme.

La malattia e i ringraziamenti

Ringrazia le persone che le sono state vicine, ringrazia la vita per il dono prezioso che è e Marica per la prima volta parla anche della malattia che ha dovuto affrontare: «Questo è per dire grazie alla vita ed alle cose leggere ma concrete che la riempiono di colori, chissà se avrò il coraggio di postare queste parole. Oggi sono stata finalmente su un “set fotografico” ed ho sentito il mio corpo rispondere, già da qualche mese vedo il ritorno alla normalità – non fraintendermi: sono felice e baciata dalla fortuna, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante. Buon 11 luglio».

Un messaggio inaspettato che ha sorpreso tutti. Ha messo una carrellata di foto di quei momenti, dal ricovero in ospedale ai festeggiamenti post operazione, dalle foto con il compagno ai disegni che i figli le hanno fatto. Marica ora ringrazia e il suo post è inondato d'affetto di vip e non.