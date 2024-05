Kate Middleton è stata "sostituita" da Re Carlo III? La principessa di Galles e consorte del Principe William, dovrà mantenersi lontana dagli impegni pubblici di Palazzo per ancora un po' di tempo, dato che sta lottando contro il cancro e si sta sottoponendo alla chemioterapia.

Kate Middleton come sta?

Per questo motivo, il sovrano è dovuto correre temporaneamente ai ripari scegliendo una persona che possa affiancarlo per tutto il periodo nel quale Kate Middleton non potrà essere presente e, di rimando, non ci sarà probabilmente nemmeno il principe Carlo... Ma su chi è potuta mai ricadere la scelta del Re d'Inghilterra? Si tratterà di un'altra persona già appartenente alla royal family oppure di qualcuno di totalmente estraneo? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.



