Harry torna a Londra (ma senza Meghan Markle): la dichiarazione criptica e le nuove ipotesi

Il Principe Harry parteciperà a una cerimonia speciale per celebrare il decimo anniversario dei Giochi Invictus, che si terrà l'8 maggio a Londra. Con lui non ci sarà Meghan Markle. Una dichiarazione criptica pubblicata sugli account dei social media di Invictus Games recita: "La Invictus Games Foundation celebrerà 10 anni di cambiamento e salvataggio di vite con un 'Servizio di Ringraziamento' presso la Cattedrale di St Paul l'8 maggio. «Saremo affiancati dal nostro Patrono, il Principe Harry , il Duca di Sussex, l'attore Damian Lewis e i membri della comunità mondiale Invictus per celebrare l'occasione». La dichiarazione non dice che Meghan Markle sarà presente.

L'evento è previsto appena due giorni dopo che il figlio di Harry, Archie, festeggia il suo quinto compleanno.

Tabloid inglesi scatenati sul ritorno di Harry

Il Duca di Sussex, riporta "Express", farà ritorno nel Regno Unito il prossimo mese e durante la cerimonia reciterà una lettura. All'evento parteciperanno anche l'attore Damian Lewis e membri della comunità Invictus di tutto il mondo. La conferma della sua presenza giunge dopo timori di una sua possibile rinuncia all'evento e alla visita in generale. Una fonte aveva precedentemente affermato che le visite di Harry nel Regno Unito sono "sempre dipendenti dalla sua sicurezza". La stessa fonte ha aggiunto: "Prima di decidere se partecipare all'evento anniversario dei Giochi Invictus, il suo team di sicurezza deve essere certo che la Cattedrale di St. Paul sia adeguatamente protetta dalla Polizia Metropolitana e che le sue esigenze di sicurezza siano soddisfatte mentre si trova a Londra."

Harry, la battaglia legale

Di recente, Harry è stato coinvolto in una battaglia legale con l'Home Office, che gli ha negato la possibilità di pagare per la protezione della polizia durante le sue visite nel Regno Unito. Dopo aver rinunciato al ruolo di membro senior della famiglia reale, la posizione del governo britannico è che la sua sicurezza, durante le visite in Gran Bretagna, debba essere autofinanziata, ad eccezione degli eventi reali ufficiali o quando è in compagnia della Famiglia Reale. Si prevede anche la visita di Meghan Markle, anche se la sua presenza non è ancora confermata. La 42enne è stata aggiunta alla lista degli ospiti, ma il suo nome è stato segnato con 'TBC' (da confermare).

La probabile prossima visita di Harry, dunque, si trasformerà nel suo secondo viaggio nel Regno Unito quest'anno. Il 39enne è "tornato a casa" già a febbraio, poche ore dopo che era stata resa pubblica la diagnosi di cancro del Re Carlo. Harry e Meghan hanno visitato insieme il Regno Unito l'ultima volta nel 2022, quando hanno partecipato al funerale di stato della defunta Regina Elisabetta.

Harry ha fondato i Giochi Invictus nel 2014. Spesso considerato il suo "miglior lavoro", Harry è rimasto impegnato nei Giochi facendoli diventare un appuntamento sempre più importante nell'ambito della solidarietà mondiale.