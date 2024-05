Iovino-Fedez, le telecamere hanno ripreso tutto: la rissa al The Club, la ragazza bionda e il racconto dei vigilantes: «Il rapper era lì mentre lo picchiavano»

Si tinge di giallo la questione del pestaggio a Cristiano Iovino, personal trainer dei vip, già presunto amante di Ilary Blasi: l'uomo del caffè, il giovane da cui la ex moglie di Francesco Totti sarebbe andata appunto per un caffè - come raccontato da lei stessa nel suo docufilm su Netflix - e che aveva poi fatto esplodere il caso, fino alla fine del loro matrimonio. Iovino la notte del 22 aprile scorso era stato aggredito da un branco di 8-9 persone, e secondo quanto riportato da alcuni testimoni, scrive oggi il Corriere della Sera, quella notte tra i presenti ci sarebbe stato anche Fedez.

Fedez e gli ultrà del Milan

Il rapper, racconta il Corriere che cita due guardiani del complesso residenziale di via Traiano, era lì insieme a vari ultrà legati alla curva del Milan, e presente c'era anche una ragazza bionda, la stessa che si vede con Fedez stesso nelle immagini della rissa nel privé della discoteca The Club, avvenuta poche ore prima.

La rissa in discoteca e la ragazza bionda

I carabinieri sono al lavoro per identificare tutti i presenti alla rissa: quel che è certo è che al The Club Fedez c'era, con Christian Rosiello, ultrà della Curva Sud e suo bodyguard, altri due ultras, e un altro rapper, Taxi B. Dopo l'intervento della security spariscono tutti. Ma cosa era successo per giustificare la rissa, e - qualche ora dopo - l'aggressione? Forse qualche parola di troppo da parte di Iovino alla ragazza bionda che era insieme a Fedez, la cui identità non è ancora nota.

«Fedez non è indagato»

Quando la rissa è finita, Fedez e il personal trainer - riporta ancora il Corriere - si sentono via telefono e si danno appuntamento: Iovino chiama alcuni amici ultrà della Lazio, che contattano amici interisti (le tifoserie sono gemellate) per avere manforte, dato che Fedez era con ultrà del Milan. Il tifo in questo caso, ovviamente, non c'entra. Quando avviene il pestaggio, i vigilantes in servizio sostengono di aver visto presente anche Fedez: «Impossibile non riconoscerlo, quando tutto è finito sono risaliti sul van e sono scappati». Nessun commento dall'entourage dell'ex compagno di Chiara Ferragni: si specifica solo che il rapper non è indagato. Ma la storia, molto probabilmente, non è ancora finita.