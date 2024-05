Non è un tour reale, non ufficialmente. Ma agli occhi di molti la visita amichevole di 72 ore di Harry e Meghan in Nigeria appare sempre di più come un tentativo della coppia di presentarsi al mondo come alternativa alla famiglia reale. La coppia si è recata in Africa su invito del Capo di Stato maggiore della Difesa nigeriana, il generale Christopher Gwabin Musa. La motivazione ufficiale del viaggio è quella di promuovere gli Invictus Games, la competizione sportiva che ha come protagonisti i militari feriti in guerra, di cui il principe Harry è il fondatore e l’organizzatore. I toni regali sono apparsi evidenti fin dai primi momenti in cui i duchi, accolti come rockstars, sono sbarcati sul suolo africano. Ma fin dalla sua prima uscita in Nigeria, Meghan Markle ha scelto di osare, facendo discutere non poco per le sue scelte di look non proprio adatte all'etichetta di corte.

L'abito pesca "Windsor"

Per la sua prima visita ad una scuola, la Duchessa ha indossato un abito pesca con la schiena completamente scoperta e strascico. Il vestito è del brand californiano Heidi Merrick: la curiosità sta anche nel nome di questo modello risalente alla collezione 2018, il capo si chiama infatti Windsor. L'abito, che costa 1288 euro,è stato abbinato a un paio di sandali flat e intrecciati firmati Emme Parsons. A stridere con il contesto non è stato solo l'abito con la schiena scoperta, ma i gioielli indossati dalla Duchessa di Sussex: il bracciale Love di Cartier da 7mila euro, l'orologio Tank Française in oro di Cartier, un paio di orecchini vintage di Lanvin in cristalli color ametista. A questi si è aggiunto un tennis di diamanti da 6mila euro firmato Ariel Gordon.

Il tailleur bianco

Concluso il primo appuntamento previsti per la giornata, Harry e Meghan sono stati accolti dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Musa, per una formale cerimonia di benvenuto. Stavolta Meghan è andata sul sicuro optando per un tailleur bianco firmato Altuzarra, abbinato a top in tinta. Un outfit elegante ma forse poco adatto alle temperature molto alte del paese africano. Al collo l'ex attrice ha abbinato una collana rigida in oro, punto focale per tutto il look. Stavolta ga seguito le regole del diplomatic dressing, rendendo così omaggio alla bandiera nigeriana. Anche se questo tour non è royal, rispolverare l'etichetta non è mai una cattiva idea.

L'abito a stampe da 2600 euro

Altro giro, altro outfit. Meghan Markle ha sfoggiato un sexy abito stampato foglie nere e crema con uno spacco sulla gamba all'altezza della coscia. Il modello Tropicana Nights è di Johanna Ortiz, designer colombiana molto impegnata sul fronte dell'empowerment femminile. Un outfit da 2.275 sterline (circa 2630 euro). La Duchessa ha aggiunto una serie di gioielli d'oro al suo look, orecchini a cerchio e diversi braccialetti d'oro.

Bianco e senza spalline

Per il pranzo nel quartier generale del ministero della Difesa, Meghan ha optato per un long dress senza spalline completamente bianco del brand australiano St. Agni che nelle sue collezioni adotta la filosofia del "less is more". Sì ma forse un po troppo. Megha ha scelto, infatti, un vestito aderente senza maniche troppo semplice per il tono della cena in cui è stato indossato.

La signora in rosso

Arrivata con quasi un'ora di ritardo al vertice delle donne in leadership snza il marito Harry, la duchessa si è fatta perdonare con un abito rosso con spalline sottili e rouche. Meghan ha detto al pubblico: «Sono passate 24 ore da quando siamo arrivati e sono stata subito avvisata che dovevo indossare più colori, così da potermi adattare a tutti voi e alla vostra incredibile moda». Così ha fatto. La dichessa era raggiante nel suo abito rosso di Orire, una stilista emergente della Nigeria. Per contrastare il colore audace, la duchessa ha indossato un collier di diamanti, braccialetti d'oro e un anello di diamanti. Ha perfezionato il suo look con semplici tacchi a spillo color nude, tenendo capelli raccolti in un elegante chignon.