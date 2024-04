Camion dei rifiuti va a fuoco sulla strada per il Piancavallo, l'autista riesce a mettersi in salvo

PORDENONE - A fuoco un camion compattatore in via Monte Cavallo. È successo questa mattina presto, intorno alle sette e un quarto, nel comune di Aviano.

A incendiarsi un camion dei rifiuti a bordo della strada che porta a Piancavallo. Fortunatamente l'autista è riuscito a scendere e mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo. Inviata la chiamata d'aiuto ai Vigili del fuoco, quando i pompieri sono arrivati la cabina del camion era già invasa dal fuoco. Intervenuti con una squadra e un'autobotte dalla sede centrale di Pordenone, hanno provveduto a estinguere le fiamme evitando la loro propagazione agli alberi che si trovavano nelle immediate vicinanze del camion incidentato. In fase di accertamento le cause dell'incendio.