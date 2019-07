AZZANO DECIMO (PORDENONE) - L'incendio di un camion frigo, nel centralissimo viale Primo Maggio, nei pressi di un noto supermercato della grande distribuzione, ha creato notevole allarme alle 6.30 di stamani ad Azzano Decimo (Pordenone).



L'intera zona - in cui ci sono numerose abitazioni, i cui residenti hanno tempestato di chiamate i centralini dei soccorritori - è stata avvolta da una spessa coltre di fumo.



Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dalla sede centrale di Pordenone e del distaccamento di San Vito al Tagliamento che sono riusciti a spegnere le fiamme dopo diversi minuti. La situazione ha determinato problemi alla viabilità a causa del fumo e dei mezzi che occupavano l'intera carreggiata.



Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Pordenone che stanno svolgendo indagini per determinare le cause del rogo: per il momento si esclude il dolo e si privilegia la natura accidentale.

