Stop alle ricerche, il militare scomparso dalla base di Aviano si è presentato all'ambasciata di Roma

AVIANO - Da giorni lo stavano cercando.

Questa mattina il giovane militare scomparso dalla base Usaf di Aviano nella notte tra l'8 e il 9 marzo scorso si è presentato all'ambasciata di Roma. Stop alle ricerche per Angel Ernesto Gonzales, 20 anni, ritrovato nella capitale. Non si conoscono ancora le motivazioni che l'hanno portato ad allontanarsi dopo l'esercitazione, ma - secondo le primissime informazioni - quando si è presentato avrebbe chiesto di poter far ritorno a casa.

La scomparsa

Il giovane parà era arrivato in Italia giovedì dalla base di Ramstein, in Germania, per preparare un'esercitazione. Nella notte tra venerdì e sabato l'allontanamento. Ad accorgersi della sua assenza il gruppo di commilitoni che stava con lui. Il giovane si era allontanato a piedi dalla base con in mano una bibbia, il cellulare e un foglio. Subito erano scattate le ricerche. Nei giorni scorsi le autorità americane avevano anche diffuso foto e generalità, lanciando un appello per ritrovarlo. Questa mattina, giovedì 14 marzo, la comparsa all'ambasciata a Roma.

La nota ufficiale

Arrivata anche la nota ufficiale dal portavoce Jeff Alderson dell'esercito americano di Vicenza, che ha confermato l'arrivo del soldato all'ambasciata americana nella capitale. «Il soldato si è presentato all'Ambasciata americana di Roma» ha dichiarato «ora si trova con le autorità militari americane. Sarà rimandato all'unità di appartenenza in Germania. Ringraziamo tutte le autorità, forze dell'ordine italiane che si sono impegnate nella ricerca e tutti coloro che hanno fornito supporto».