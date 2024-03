PORDENONE - È scomparso dalla notte tra l'8 e il 9 marzo scorso, quando è uscito dalla base aerea di Aviano a piedi, con in mano una bibbia, il cellulare e un foglio. La sua identità era rimasta top-secret, ma ieri i genitori, attraverso le autorità statunitensi, hanno diffuso le foto e i dati identificativi. Il giovane del quale non si hanno tracce da cinque giorni è Angel Ernesto Gonzales, paracadutista, nato il 20 novembre 2003 negli Stati Uniti. La foto è stata divulgata con la speranza che qualcuno possa vedere il ventunenne e segnalare la sua presenza alle forze dell'ordine.

Il giovane parà era arrivato in Italia giovedì dalla base di Ramstein, in Germania. Si trovava ad Aviano per partecipare a un'esercitazone. La sua scomparsa risale proprio alla sera del suo arrivo nella struttura militare aerea della pedemontana pordenonese.

L'ipotesi che per ora sembra la più accreditata, è quella di un allontanamento volontario del ventunenne statunitense, anche se non si conoscono i motivi che l'avrebbero spinto ad andarsene senza avvisare nessuno e senza lasciare tracce. «Confermiamo che il soldato è scomparso mentre la sua unità si stava esercitando dad Aviano ha detto il colonnello Mike Weisman -. Ringraziamo per il supporto dato i nostri partner italiani».

Intanto proseguono le ricerche del paracadutista, effettuate congiuntamente dalle forze americane e da quelle italiane. I commilitoni che facevano parte della stessa missione, dopo essere stati a loro volta impegnati nelle ricerche, sono rientrati in Germania.

I vertici militari della base Usaf di Aviano sono rimasti costantemente in contatto con la Prefettura di Pordenone, che coordina le ricerche dal momento che è stato attivato il protocollo per le persone scomparse. Protocollo che prevede il coinvolgimento delle forze dell'ordine italiane e dei vigili del fuoco, come pure dei volontari della protezione civile.

Oltre alla foto e alle generalità del ventunenne parà statunitense Angel Ernesto Gonzales, , è stata anche allegata una descrizione delle caratteristiche fisiche: altezza 1 metro e 65, peso 55kg, capelli castani e occhi scuri. Chiunque dovesse vedere il giovane militare, riconoscendolo dalla foto pubblicata qui accanto, è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine.