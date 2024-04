La brutta sorpresa è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Sì, perché Vittorio, pordenonese doc e automobilista come tanti, di incidenti non ne fa fortunatamente ormai da quindici anni. Anzi, è meglio specificare un dato: si parla di incidenti con colpa. Quando è arrivato il suo turno per il rinnovo dell’assicurazione dell’auto, quindi, di certo Vittorio non si aspettava di trovare un aumento. «Anzi, credevo mi premiassero». E invece è successo il contrario: è arrivata una mazzata.



Vittorio, l'automobilista modello

A raccontare i fatti è proprio il malcapitato cittadino e automobilista pordenonese. Il tutto risale a qualche giorno fa, quando la compagnia assicurativa online a cui si era affidato l’uomo ha inviato il consueto bollettino per il rinnovo della Responsabilità civile auto. «Fino all’anno scorso - ha raccontato Vittorio spiegando i dettagli della sua storia - pagavo regolarmente 180 euro per assicurare annualmente la mia macchina». Vittorio sulle strade non corre. Non ha più vent’anni. Si può quasi definire come un automobilista modello, dal momento che come racconta in prima persona «sono 15 anni che fortunatamente non rimango coinvolto in un incidente stradale». Ma evidentemente questo curriculum da automobilista disciplinato non è bastato alla compagnia assicurativa a cui si era affidato il pordenonese. «Quando ho visto l’importo del rinnovo della mia Rc auto - ha raccontato ancora Vittorio - sono caduto dalla sedia. Dagli originari 180 euro, infatti, si è passati addirittura a 235 euro». Tutt’altro che un “rimbalzo tecnico”, quindi, ma un vero e proprio salasso pari a 55 euro. Che per una persona normale rappresentano una spesa imprevista niente affatto trascurabile.



Rinnovo Rc auto, il motivo del rincaro

Perché sempre più compagnie assicurative applicano rincari anche pesanti a danno di contraenti che non hanno alle spalle incidenti con colpa alla guida? «Ho chiamato immediatamente il servizio clienti - ha raccontato ancora il pordenonese colpito dal rincaro improvviso - e mi è stato semplicemente detto che in questo periodo tutte le compagnie assicurative stanno aumentando i premi per i loro clienti. E questo perché sono cresciuti in generale gli incidenti stradali». Quelli degli altri, però. Almeno in questo caso. In poche parole, gli aumenti vengono spalmati su tutti i clienti, anche se la responsabilità degli incidenti ricade su pochi. «E questo sinceramente non lo trovo giusto - è la protesta dell’automobilista pordenonese -: io mi aspettavo non dico uno sconto, che sarebbe stato un sogno, ma almeno di pagare lo stesso premio dell’anno precedente. E invece pur non avendo fatto incidenti mi sono trovato a dover pagare cinquanta euro in più per rinnovare la Responsabilità civile auto. Un totale controsenso».

Secondo i dati dell’Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Friuli-Venezia Giulia occorrevano, in media, 412,92 euro, vale a dire il 31% in più rispetto a dodici mesi prima. Per l'Rc auto a Pordenone ci volevano in media 397,12 euro con un incremento dell'29,9% rispetto all'anno precedente. A livello regionale l’1,82% degli automobilisti del Friuli-Venezia Giulia ha dichiarato un incidente con colpa, percentuale che non solo risulta essere più bassa rispetto a quella nazionale (2,33%), ma fa anche guadagnare alla regione il terzultimo posto nella classifica italiana.