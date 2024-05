Omicidio a Bicinicco, una donna ammazza l'amico con forbici e acido

BICINICCO (UDINE ) - Una donna ha ucciso un uomo verso le 23 di ieri sera, sabato 4 maggio,a Bicinicco, un comune in provincia di Udine a una ventina di chilometri da Lignano. La donna, poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, aveva contattato il Numero Unico per le Emergenze 112, riferendo di aver ucciso l’uomo, suo conoscente.

La donna Silvia Comello, di 42 anni, di Reana del Rojale (Udine) è stata arrestata nella tarda serata di ieri: è stata trovata in strada, con ancora indosso gli abiti sporchi di sangue. Ai Carabinieri non ha chiarito il legame con l'uomo, limitandosi a pronunciare poche parole in uno stato confusionale e parlando sempre della vittima come di un amico.

Pare che i due, che da anni erano in cura per questioni legate all'uso di stupefacenti, si fossero conosciuti proprio al Servizio per le dipendenze dell'azienda sanitaria.

Ad essere ucciso Stefano Iurigh, di 43 anni

Il corpo della vittima è stato rinvenuto in una casa, aveva numerose ferite da armi da taglio. Silvia Comello si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande del Pubblico Ministero, che ha poi emesso a carico dell’indiziata il provvedimento di fermo. La donna, prima di essere trasferita in carcere, è stata sottoposta a test tossicologici. La medesima procedura sarà eseguita per la vittima nel corso dell'autopsia. Dopo le operazioni di fotosegnalamento, la fermata è stata condotta presso la Casa Circondariale di Trieste.

Il movente

Non si esclude che tra i due ci fosse una relazione anche di natura sentimentale. Al momento si ignorano le ragioni dell'omicidio, ed è ora su questo che sono concentrati i carabinieri del Nucleo investigativo di Udine e della Compagnia di Palmanova. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore di Udine Andrea Gondolo. La casa, che si trova nella zona centrale del paese friulano, è stata posta sotto sequestro.