CARBONERA (TREVISO) - Due incidenti sul lavoro a Carbonera, nel giro di poche ore, oggi, 19 aprile. Un operaio classe 1966, di origini colombiane, è precipitato dal tetto di una ditta in via Brigata Marche mentre, un uomo, di nazionalità italiana, classe 1957, è stato travolto da un grosso ramo caduto da un albero che stava potando in via Grande di Pezzan nei pressi di Villa Maria.

Sul posto, i carabinieri e il personale dello Spisal. I due feriti non sarebbero in pericolo di vita.